Мбаппе помог урегулировать религиозный конфликт в молодёжной сборной Франции

Во время мартовской международной паузы некоторые футболисты молодёжной сборной Франции подумывали о том, чтобы объявить забастовку. Они хотели поститься в рамадан, в то время как представители федерации просили отложить пост, ведь футболистам сложно работать по максимуму без еды и питья в светлое время суток.

Как стало известно L’Equipe, в ситуацию попросили вмешаться Килиана Мбаппе. Капитан сборной Франции посоветовал группе футболистов обойтись без бойкота.

Напомним, что именно Мбаппе стал капитаном сборной Франции после того, как решение о завершении международной карьеры принял вратарь Уго Льорис.