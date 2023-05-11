Ультрас «ПСЖ» объявили бойкот – ранее они выступали против Месси и Неймара

Группа активных фанатов «ПСЖ», Collectif Ultras Paris, опубликовала заявление. В нём был объявлен бойкот – фанаты из этой группы не будут посещать матчи мужской и женской команд «ПСЖ». Решение было принято по итогам встречи руководства клуба и лидеров Collectif Ultras Paris.

Ранее Collectif Ultras Paris участвовала в акциях протеста против президента клуба Нассера аль-Хелаифи и звёзд команды – Лионеля Месси и Неймара. Фанаты считают, что футболисты не отдают на поле все силы. Стоит напомнить, что Месси уже несколько раз был освистан с трибун «Парк де Пренс».

В заявлении Collectif Ultras Paris подчёркивает готовность прекратить бойкот, если руководители «ПСЖ» дадут чёткий ответ по некоторым пунктам претензий.