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Чемпионат Франции. Лига 1

Тренер сборной Аргентины Скалони выбрал обладателя «Золотого мяча»

11 Мая 2023 • 08:18 Комментировать

Рулевой национальной сборной Аргентины Лионель Скалони назвал футболиста, которому вручил бы «Золотой мяч» по итогам нынешнего сезона. Его выбор пал на звездного нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси.

«Я был отдал награду Месси. Но посмотрим, кому по итогу достанется «Золотой мяч». В этом сезоне Эрлинг Холанн находится на невероятном уровне. Он побил много рекордов», - передает слова тренера Tyc Sports.

Напомним, что на счету Месси семь «Золотых мячей». В конце прошлого года Лионель стал чемпионом мира на мундиале в Катаре. В финале сборная Аргентины отпраздновала победу над Францией (3:3, 4:2 – по пенальти).

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины ПСЖ Лионель Скалони
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