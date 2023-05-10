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Чемпионат Франции. Лига 1

Месси обратился к Бускетсу, который объявил об уходе из «Барселоны» по окончании сезона

10 Мая 2023 • 20:02 Комментировать

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси обратился к своему бывшему одноклубнику по «Барселоне» Серхио Бускетсу, который принял решение покинуть каталонский клуб по окончании сезона.

«Желаю тебе всего наилучшего на новом этапе, тебе и всей твоей семье. Спасибо за всё, что было на поле и за его пределами. Мы пережили так много моментов вместе, много хороших и иногда тяжелых… Они останутся навсегда!», - написал аргентинец в социальной сети.

34-летний Бускетс, который является воспитанником «Барселоны», принял участие в 719 играх за «сине-гранатовых» во всех турнирах, в которых отметился 18 забитыми мячами, а также 45 результативными передачами партнёрам по команде.

Испанец трижды становился победителем Лиги чемпионов и восемь раз выигрывал национальное первенство.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Серхио Бускетс
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