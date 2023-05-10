Форвард «Лиона» Мусса Дембеле может вернуться в Шотландскую премьер-лигу. По информации Football Insider, нападающего в своих рядах хотят видеть боссы «Селтика». За этот шотландский гранд Дембеле выступал с 2017 по 2019 год.

В текущем сезоне на счету 26-летнего французского форварда всего лишь три гола и один ассист в 27 матчах за «Лион». Стоимость игрока оценивается в 15 млн евро, если верить данным портала Transfermarkt.

Ранее сообщалось, что форвард в любом случае покинет «Лион» по окончании текущего сезона. Также слухи об интересе к игроку ходят вокруг бирмингемской «Астон Виллы» - кандидата на попадание в еврокубки по итогам сезона.