Черчесов приглашает Головина в «Ференцварош»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов приглашает в свою команду полузащитника Александра Головина.

Как известно, Головин уже пятый сезон проводит в «Монако». За клуб Лиги 1 россиянин провёл 173 матча, в которых забил 25 голов и отдал 33 голевых паса на партнёров.

«Если у Головина нет позыва уходить из «Монако», то ему стоит оставаться там, где его ценят, где у него всё получается. А если и менять клуб, то на что-то стоящее. Например, на «Ференцварош», - сказал Черчесов, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

На текущий момент «Монако» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Франции. Ближайший матч команда проведёт 14 мая – против «Лилля» на своём поле.