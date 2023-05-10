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Чемпионат Франции. Лига 1

Сколько будет зарабатывать Месси в минуту, если перейдёт в «Аль-Хиляль»

10 Мая 2023 • 13:39 Комментировать

Трансферная сага с Лионелем Месси в главной роли набирает обороты. В рамках одного дня аргентинец может по нескольку раз оставаться в «ПСЖ», возвращаться в «Барселону» и переходить в «Аль-Хиляль». Судя по инсайдам (а иногда и предположениям) СМИ, конечно.

Поговаривают, что «Аль-Хиляль» готов платить Лионелю Месси 400 миллионов евро ежегодно, а то и больше. Интересно посчитать, сколько денег будет зарабатывать звёздный нападающий каждую минуту.

При годовой зарплате в 400 миллионов евро Месси будет зарабатывать примерно:

- 7,7 миллиона евро в неделю;

- 1,1 миллиона евро в день;

- 45 662 евро в час;

- 761 евро в минуту;

- 12,7 евро в секунду.

Месси ждёт сигнала от «Барселоны»

Инсайдер прояснил ситуацию Месси

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Лионель Месси ПСЖ аль-хиляль трансферы футбола - лето 2023
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