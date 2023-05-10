Сколько будет зарабатывать Месси в минуту, если перейдёт в «Аль-Хиляль»

Трансферная сага с Лионелем Месси в главной роли набирает обороты. В рамках одного дня аргентинец может по нескольку раз оставаться в «ПСЖ», возвращаться в «Барселону» и переходить в «Аль-Хиляль». Судя по инсайдам (а иногда и предположениям) СМИ, конечно.

Поговаривают, что «Аль-Хиляль» готов платить Лионелю Месси 400 миллионов евро ежегодно, а то и больше. Интересно посчитать, сколько денег будет зарабатывать звёздный нападающий каждую минуту.

При годовой зарплате в 400 миллионов евро Месси будет зарабатывать примерно:

- 7,7 миллиона евро в неделю;

- 1,1 миллиона евро в день;

- 45 662 евро в час;

- 761 евро в минуту;

- 12,7 евро в секунду.

Месси ждёт сигнала от «Барселоны»

Инсайдер прояснил ситуацию Месси