Сколько будет зарабатывать Месси в минуту, если перейдёт в «Аль-Хиляль»

Трансферная сага с Лионелем Месси в главной роли набирает обороты. В рамках одного дня аргентинец может по нескольку раз оставаться в «ПСЖ», возвращаться в «Барселону» и переходить в «Аль-Хиляль». Судя по инсайдам (а иногда и предположениям) СМИ, конечно.
Поговаривают, что «Аль-Хиляль» готов платить Лионелю Месси 400 миллионов евро ежегодно, а то и больше. Интересно посчитать, сколько денег будет зарабатывать звёздный нападающий каждую минуту.
При годовой зарплате в 400 миллионов евро Месси будет зарабатывать примерно:
- 7,7 миллиона евро в неделю;
- 1,1 миллиона евро в день;
- 45 662 евро в час;
- 761 евро в минуту;
- 12,7 евро в секунду.
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