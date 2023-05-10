Черчесов – о Головине: Пускай он феерит дальше

Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о российском полузащитнике «Монако» Александре Головине.

Специалист отметил, что может быть не объективен в оценке, так как Головин является для него особенным игроком, ведь он уже в 20 лет играл в составе национальной сборную (которую возглавлял Черчесов).

«Пускай он феерит дальше. Не знаю, какие у него планы, ведь контракт недавно продлил. Главное, что он здоров, я лично сам убедился, что он в крутом состоянии, против него было непросто», - приводит слова Черчесова «Чемпионат».

В текущем сезоне 26-летний футболист принял участие в 42 играх во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и восемью результативными передачами партнерам по команде.