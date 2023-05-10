Тренеру сборной Аргентины без разницы, в каком клубе будет играть Месси

Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони отреагировал на информацию о будущем нападающего Лионеля Месси. В СМИ сообщалось, что 35-летний форвард может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Интерес к нему проявляет «Аль-Хиляль».

«Пусть Лео переходит туда, где ему будет комфортнее всего. Это никак не повлияет на его положение в сборной. Главное, чтобы у него все было хорошо внутри команды и с болельщиками», - передает слова специалиста Goal.com.

Срок действующего трудового соглашения между Месси и его нынешним клубом - «ПСЖ» - истекает по завершении нынешнего сезона.