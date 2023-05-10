В «Лионе» приняли решение по Блану

Стала известна судьба Лорана Блана на посту главного тренера «Лиона». Об этом рассказал владелец французского клуба Джон Текстор.

«Мы поддерживаем Лорана, он сохранит свой пост. Думаю, Блан заслуживает получить финансовую поддержку этим летом. Нам нужно продолжать работать и развивать команду», - передает слова руководителя Lequipe.

Блан занял пост главного тренера «Лиона» в октябре 2022 года. Срок действующего контракта 57-летнего специалиста с «ткачами» рассчитан до середины следующего года.

После 34 туров Лиги 1 «Лион» набрал 56 баллов и занимает седьмое место в турнирной таблице.