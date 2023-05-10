Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Президент «Лиона» сложил полномочия после 36 лет работы

10 Мая 2023 • 04:06 Комментировать

Жан-Мишель Оля не дождется возвращения Карима Бензема в «Лион» - дело в том, что президент «Лиона» теперь обзаводится приставкой «экс», он сложил полномочия после тридцати шести лет руководства «ткачами». Об этом сообщила пресс-служба «Лиона».

При нем клуб долгое время доминировал во французском чемпионате, выиграв семь титулов кряду с 2002 по 2008 год, при этом, когда он возглавил клуб, тот выступал во второй лиге. В 2021 году авторитетный журнал France Football назвал его лучшим президентом в истории французского футбола.

В общей сложности, с учетом и женской команды, «Лион» при Оля выиграл более полусотни трофеев. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лион Жан-Мишель Оля
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Мая
04:06 · Франция. Лига 1
Президент «Лиона» сложил полномочия после 36 лет работы
00:00 · Франция. Лига 1
Капелло: «Неважно, что выберет Месси - он всё равно остаётся лучшим»
09 Мая
19:15 · Англия. Премьер-лига
Один форвард опережает Холанна по количеству минут на гол в 2023 году
18:22 · Франция. Лига 1
Пайе могут наказать - он ударил тренера соперника
17:07 · Франция. Лига 1
Отец Месси: В данный момент абсолютно ничего не согласовано ни с одним из клубов 1
16:48 · Россия. Премьер-лига
«Клермон» собирается выкупить Кофрие слухи
16:04 · Испания. Ла Лига
Месси ждёт сигнала от «Барселоны»
15:38 · Испания. Ла Лига
Верратти считает «Реал» идеальным следующим шагом в карьере
12:19 · Франция. Лига 1
Неймар не пошёл по стопам Роналду
12:05 · Франция. Лига 1
Ван Бастен негативно воспринял новость о трансфере Месси в Саудовскую Аравию 1
10:22 · Франция. Лига 1
«Нант» уволил главного тренера
09:43 · Испания. Ла Лига
Вандерсон летом станет основной целью «Барселоны» на усиление правого фланга обороны
08:30 · Франция. Лига 1
Жена запрещает Месси принимать рекордное предложение
08:07 · Франция. Лига 1
Неймар хочет продолжить карьеру в АПЛ
07:55 · Франция. Лига 1
Месси или Мбаппе: Капелло рассказал, кто круче
Все новости
Рекомендуем