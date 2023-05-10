Президент «Лиона» сложил полномочия после 36 лет работы

Жан-Мишель Оля не дождется возвращения Карима Бензема в «Лион» - дело в том, что президент «Лиона» теперь обзаводится приставкой «экс», он сложил полномочия после тридцати шести лет руководства «ткачами». Об этом сообщила пресс-служба «Лиона».

При нем клуб долгое время доминировал во французском чемпионате, выиграв семь титулов кряду с 2002 по 2008 год, при этом, когда он возглавил клуб, тот выступал во второй лиге. В 2021 году авторитетный журнал France Football назвал его лучшим президентом в истории французского футбола.

В общей сложности, с учетом и женской команды, «Лион» при Оля выиграл более полусотни трофеев.