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Чемпионат Франции. Лига 1

Капелло: «Неважно, что выберет Месси - он всё равно остаётся лучшим»

10 Мая 2023 • 00:00 Комментировать

Хорошо известный и российским любителям футбола итальянский специалист Фабио Капелло прокомментировал сценарии, которые касаются будущего Лионеля Месси. Он может вернуться в Каталонию, в «Барселону», а может отправиться в Саудовскую Аравию. Капелло считает, что любой из этих выборов не подорвет того факта, что Месси - лучший игрок в мире.

- Лео будет счастлив. Он великий игрок, лучший, я думаю. Если он хочет вернуться в семью, в «Барсу» - хорошо. Если хочет помочь саудитам развивать футбол - тоже хорошо. Но если он хочет сыграть на следующем чемпионате мира, то надо принимать взвешенное решение, - цитирует слова Капелло итальянское новостное агентство ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Фабио Капелло Лионель Месси ПСЖ
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