Капелло: «Неважно, что выберет Месси - он всё равно остаётся лучшим»

Хорошо известный и российским любителям футбола итальянский специалист Фабио Капелло прокомментировал сценарии, которые касаются будущего Лионеля Месси. Он может вернуться в Каталонию, в «Барселону», а может отправиться в Саудовскую Аравию. Капелло считает, что любой из этих выборов не подорвет того факта, что Месси - лучший игрок в мире.

- Лео будет счастлив. Он великий игрок, лучший, я думаю. Если он хочет вернуться в семью, в «Барсу» - хорошо. Если хочет помочь саудитам развивать футбол - тоже хорошо. Но если он хочет сыграть на следующем чемпионате мира, то надо принимать взвешенное решение, - цитирует слова Капелло итальянское новостное агентство ITASportPress.