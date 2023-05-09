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Чемпионат Франции. Лига 1

Отец Месси: В данный момент абсолютно ничего не согласовано ни с одним из клубов

09 Мая 2023 • 17:07 Комментировать (1)

Отец нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси, Хорхе Месси, высказался о будущем своего сына.

Хорхе Месси отметил, что на данный момент абсолютно ничего не согласовано ни с одним из клубов.

«Ничего не подписано, не согласовано и не согласовано устно. Все новости, которые утверждают что-либо обратное, являются фейковыми и попросту используют имя Лео.

Мы определимся с нашим будущим только после окончания сезона», - написал он в социальной сети.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о том, что переход аргентинца в «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии - уже «решенный вопрос».

Соглашение Месси с «ПСЖ» рассчитан до конца нынешнего сезона. 

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Хорхе Месси
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Комментарии (1)
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Alex1972
09 Мая 2023 в 17:51
Не пи..ди..
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