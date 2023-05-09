Отец Месси: В данный момент абсолютно ничего не согласовано ни с одним из клубов

Отец нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси, Хорхе Месси, высказался о будущем своего сына.

Хорхе Месси отметил, что на данный момент абсолютно ничего не согласовано ни с одним из клубов.

«Ничего не подписано, не согласовано и не согласовано устно. Все новости, которые утверждают что-либо обратное, являются фейковыми и попросту используют имя Лео.

Мы определимся с нашим будущим только после окончания сезона», - написал он в социальной сети.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о том, что переход аргентинца в «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии - уже «решенный вопрос».

Соглашение Месси с «ПСЖ» рассчитан до конца нынешнего сезона.