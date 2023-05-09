Слухи продолжают самым активным образом связывать Лионеля Месси с «Аль-Хилялем». На днях ряд источников сообщали о том, что в Саудовской Аравии годовой оклад звёздного аргентинца может составить 400 миллионов евро. Есть информация, что речь может пойти о ещё более крупном контракте. Как сообщает Les Titis du PSG со ссылкой на L’Equipe, зарплата Месси может составить 500 миллионов евро в год. С учётом бонусов сумма может вырасти.

В настоящий момент Лионель Месси выступает за «ПСЖ». Ближайший матч команда проведёт 13 мая – против «Аяччо».

Напомним, что действующий контракт Месси в Париже истекает в конце июня.

Информация о Месси в Саудовской Аравии неправдива – инсайдер

Месси ждёт сигнала от «Барселоны»