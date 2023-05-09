Информация о Месси в Саудовской Аравии неправдива – инсайдер

Во вторник в прессе появилась новая волна сообщений о том, что переезд Лионеля Месси в Саудовскую Аравию неизбежен. На появление этой информации отреагировал Фабрицио Романо – гуру из мира футбольных трансферов.

«Ситуация с Лео Месси не изменилась. Решение будет принято по окончании сезона», - написал Романо.

Ранее инсайдер уже сообщал о том, что Месси будет оценивать свои варианты по будущему только после завершения чемпионата Франции. Предложение от «Аль-Хиляля» поступило аргентинцу ещё в прошлом месяце, в то время как «Барселоне» будет непросто вернуть Лео из-за финансовой ситуации.

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