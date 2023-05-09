Сделка закрыта: известно, где будет играть Месси

Похоже, сага о будущем аргентинского нападающего Лионеля Месси подходит к завершению. Как информирует Goal.com, 35-летний футболист отправится покорять чемпионат Саудовской Аравии, где выступает его извечный конкурент Криштиану Роналду.

Источник отмечает, что сделка по переходу Месси закрыта. Таким образом, с сезона-2023/2024 Лионель будет выступать на Ближнем Востоке. Самым вероятным новым клубом аргентинца называется «Аль-Хиляль».

Нападающий перейдет в саудовскую команду на правах свободного агента, поскольку его контракт с французским «ПСЖ» истекает грядущим летом.

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