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Чемпионат Франции. Лига 1

Неймар не пошёл по стопам Роналду

09 Мая 2023 • 12:19 Комментировать

Звездный бразильский форвард Неймар может покинуть «ПСЖ» и продолжить карьеру в другом чемпионате. Согласно данным журналистов Lequipe, у южноамериканца были варианты трудоустройства в Саудовской Аравии, однако игрок не захотел переезжать на Ближний Восток.

Неймар хочет продолжить карьеру в одном из топовых европейских чемпионатов. Ранее сообщалось, что у нападающего есть варианты в Английской премьер-лиге.

31-летний форвард выступает за парижский коллектив с августа 2017 года. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до конца июня 2025 года. Его трансферный ценник – 70 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Неймар трансферы футбола - лето 2023
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