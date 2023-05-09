Неймар не пошёл по стопам Роналду

Звездный бразильский форвард Неймар может покинуть «ПСЖ» и продолжить карьеру в другом чемпионате. Согласно данным журналистов Lequipe, у южноамериканца были варианты трудоустройства в Саудовской Аравии, однако игрок не захотел переезжать на Ближний Восток.

Неймар хочет продолжить карьеру в одном из топовых европейских чемпионатов. Ранее сообщалось, что у нападающего есть варианты в Английской премьер-лиге.

31-летний форвард выступает за парижский коллектив с августа 2017 года. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до конца июня 2025 года. Его трансферный ценник – 70 миллионов евро.