Ван Бастен негативно воспринял новость о трансфере Месси в Саудовскую Аравию

Легендарный нидерландский нападающий Марко ван Бастен прокомментировал новость о возможном трансфере аргентинца Лионеля Месси в Саудовскую Аравию.
«Не могу понять, зачем переезжать в Саудовскую Аравию ради того, чтобы заработать деньги, которые у тебя и так есть. Это может показаться жалким.
Лионелю нужно заниматься тем, что он любит. Месси должен сам определить свою судьбу», - передает слова ван Бастена газета Marca.
Ранее сообщалось, что подписать Лионеля может «Аль-Хиляль».
В этом сезоне Месси забил 15 голов и отдал 15 ассистов в 28 матчах Лиги 1. Контракт аргентинца с парижанами рассчитан до конца июня.
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