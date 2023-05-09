Ван Бастен негативно воспринял новость о трансфере Месси в Саудовскую Аравию

Легендарный нидерландский нападающий Марко ван Бастен прокомментировал новость о возможном трансфере аргентинца Лионеля Месси в Саудовскую Аравию.

«Не могу понять, зачем переезжать в Саудовскую Аравию ради того, чтобы заработать деньги, которые у тебя и так есть. Это может показаться жалким.

Лионелю нужно заниматься тем, что он любит. Месси должен сам определить свою судьбу», - передает слова ван Бастена газета Marca.

Ранее сообщалось, что подписать Лионеля может «Аль-Хиляль».

В этом сезоне Месси забил 15 голов и отдал 15 ассистов в 28 матчах Лиги 1. Контракт аргентинца с парижанами рассчитан до конца июня.

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