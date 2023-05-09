«Нант» уволил главного тренера

Главный тренер «Нанта» Антуан Комбуаре был отправлен в отставку, рапортует портал Goal.com. Официально пресс-служба клуба объявит об уходе 59-летнего специалиста сегодня, 9 мая.

Напомним, что Комбуаре возглавил «канареек» в феврале 2021 года.

«Нант» переживает неудачный отрезок сезона. Команда не может одержать победу на протяжении 11 поединков. В последнем матче «канарейки» на домашнем стадионе потерпели поражение от «Страсбурга» со счетом 0:2.

После 34 туров Лиги 1 «Нант» набрал 32 балла и располагается на 17-м месте в турнирной таблице. Отставание от идущего 16-м «Осера» два очка.