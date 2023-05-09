Жена запрещает Месси принимать рекордное предложение

Звездный аргентинский форвард Лионель Месси, выступающий за «ПСЖ», еще не определился, где продолжит карьеру в следующем сезоне. Как сообщает Lequipe, 35-летний нападающий не спешит принимать выгодное предложение из Саудовской Аравии, поскольку хочет продолжить выступления на высоком уровне в Европе.

Кроме того, против переезда на Ближний Восток выступает супруга Лионеля Антонелла Рокуццо. Женщина не хочет жить в Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что Месси получил рекордное предложение от саудовского клуба.

Лионель выступает за «ПСЖ» с лета 2021 года. По завершении нынешнего сезона у нападающего истекает срок действия контракта с парижским грандом.