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Чемпионат Франции. Лига 1

Круче Роналду: Месси получил рекордное предложение

09 Мая 2023 • 08:23 Комментировать

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси получил предложение из Саудовской Аравии, где в его услугах заинтересован «Аль-Хиляль».

По данным журналистов Lequipe, 35-летнему нападающему предложен рекордный трудовой договор, по условиям которого он заработает 600 миллионов евро за два года. Если Месси примет предложение, то обойдет Криштиану Роналду по окладу. Нынешняя заработная плата 38-летнего португальца составляет 200 миллионов евро за сезон.

Лионель может переехать в Саудовскую Аравию на правах свободного агента, поскольку его действующее трудовое соглашение с парижанами истекает в конце июня.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ аль-хиляль трансферы футбола - лето 2023
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