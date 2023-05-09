Месси или Мбаппе: Капелло рассказал, кто круче

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло провел сравнение между звездными нападающими «ПСЖ» Лионелем Месси и Килианом Мбаппе.

«Месси продолжает делать то, что он делал на протяжении всей своей карьеры. Лионель – невероятный футболист. Но в настоящий момент Килиан его превосходит. Мбаппе силен, быстр, он забивает больше голов. Он лучше, несмотря на то, что у него нет кой магии, как у Лео», - передает слова итальянского специалиста газета Marca.

В этом сезоне Лиги 1 Месси провел 28 матчей, забил 15 мячей и сделал 15 результативных передач. На счету Мбаппе 24 гола и четыре ассиста в 30 поединках.