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Чемпионат Франции. Лига 1

Месси или Мбаппе: Капелло рассказал, кто круче

09 Мая 2023 • 07:55 Комментировать

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло провел сравнение между звездными нападающими «ПСЖ» Лионелем Месси и Килианом Мбаппе.

«Месси продолжает делать то, что он делал на протяжении всей своей карьеры. Лионель – невероятный футболист. Но в настоящий момент Килиан его превосходит. Мбаппе силен, быстр, он забивает больше голов. Он лучше, несмотря на то, что у него нет кой магии, как у Лео», - передает слова итальянского специалиста газета Marca.

В этом сезоне Лиги 1 Месси провел 28 матчей, забил 15 мячей и сделал 15 результативных передач. На счету Мбаппе 24 гола и четыре ассиста в 30 поединках.

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Евро-Футбол.Ру,
Фабио Капелло Лионель Месси ПСЖ Килиан Мбаппе
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