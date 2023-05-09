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Чемпионат Франции. Лига 1

Макелеле заступился за Роналду и Месси

09 Мая 2023 • 07:49 Комментировать

Экс-футболист мадридского «Реала» и сборной Франции Клод Макелеле высказался в поддержку аргентинца Лионеля Месси («ПСЖ») и португальца Криштиану Роналду («Аль-Наср»).

«Для меня неприятно наблюдать за тем, как критикуют футболистов такого уровня. Сначала это произошло с Криштиану в «Манчестер Юнайтед», а теперь с Месси в «ПСЖ». После такого футболисты поймут, что не стоит ехать в чемпионат Франции. Обидно терять таких игроков, как Лионель, которые доставляют удовольствие своим футболом», - передает слова Макелеле Lequipe.

Контракт Месси в «ПСЖ» истекает по завершении нынешнего сезона. Аргентинец с большой долей вероятности покинет парижан на правах свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси ПСЖ Клод Макелеле
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