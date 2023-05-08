Аргентинский нападающий французского «ПСЖ» Лионель Месси получил премию Laureus как лучший спортсмен года.

Данная награда вручается ежегодно за достижения в спорте.

Месси во второй раз удостоился данной премии: в 2020 году он разделил награду с пилотом «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном.

Также среди претендентов в этом году были Килиан Мбаппе (футбол), Макс Ферстаппен («Формула-1»), Арман Дюплантис (прыжки с шестом), Рафаэль Надаль (теннис), Стефен Карри (баскетбол).

Напомним, что в декабре прошлого года Месси в составе сборной Аргентины выиграл чемпионат мира в Катаре, став лучшим игроком турнира. За семь проведенных игр на мундиале он отметился семью забитыми мячами и тремя результативными передачами.