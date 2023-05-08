Фигу: «Саудовская Аравия может стать интересным шагом для Месси»

Бывший футболист «Барселоны» Луиш Фигу поделился мнением о возможном переезде нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в Саудовскую Аравию.

«Месси предстоит сделать серьезный выбор, но почему бы и не поехать? Это может быть интересным шагом для него. Там Месси и Роналду могут стать примерами для местных футболистов. Мне кажется, это действительно хороший вариант, но я не знаю предпочтений Месси», — заявил Фигу на пресс-конференции.

В текущем сезоне 35-летний аргентинец провел 37 матчей с учетом всех турниров, в которых забил 20 голов и записал на свой счет 19 результативных передач. Контракт Месси с «ПСЖ» истекает предстоящим летом.