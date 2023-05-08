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Чемпионат Франции. Лига 1

Месси пока не принял решение о будущем

08 Мая 2023 • 15:38 Комментировать

В последние дни сразу несколько источников сообщали о том, что Лионель Месси решил продолжить карьеру в «Аль-Хиляле». Впрочем, журналист Mundo Deportivo  Фернандо Поло располагает другой информацией. Ссылаясь на близкие к Месси источники, журналист сообщает о том, что между Месси и саудовским клубом нет «вообще ничего».

Отмечается, что Месси примет решение о своём будущем только после завершения текущего чемпионата Франции. Действующий контракт 35-летнго форварда с «ПСЖ» рассчитан до конца июня.

Ранее «ПСЖ» объявил о том, что Лионель Месси возобновил тренировки после скандала с отъездом в Саудовскую Аравию.

Месси считают фаворитом на «Золотой мяч»

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Лионель Месси ПСЖ аль-хиляль трансферы футбола - лето 2023
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