Месси пока не принял решение о будущем

В последние дни сразу несколько источников сообщали о том, что Лионель Месси решил продолжить карьеру в «Аль-Хиляле». Впрочем, журналист Mundo Deportivo Фернандо Поло располагает другой информацией. Ссылаясь на близкие к Месси источники, журналист сообщает о том, что между Месси и саудовским клубом нет «вообще ничего».

Отмечается, что Месси примет решение о своём будущем только после завершения текущего чемпионата Франции. Действующий контракт 35-летнго форварда с «ПСЖ» рассчитан до конца июня.

Ранее «ПСЖ» объявил о том, что Лионель Месси возобновил тренировки после скандала с отъездом в Саудовскую Аравию.

Месси считают фаворитом на «Золотой мяч»