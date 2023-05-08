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Чемпионат Франции. Лига 1

Месси считают фаворитом на «Золотой мяч»

08 Мая 2023 • 15:20 Комментировать (2)

Авторитетный портал Goal обнародовал свежий рейтинг фаворитов на получение «Золотого мяча» в 2023 году. На первом месте по-прежнему располагается Лионель Месси, который в конце прошлого года стал чемпионом мира со сборной Аргентины.

Дальше в рейтинге идут Эрлинг Холанн, Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор, Карим Бензема и Виктор Осимхен. Первое изменение со сравнению с прошлой версией рейтинга наблюдается на 7-й строчке – на неё поднялся Кевин де Брёйне, в то время как Хвича Кварацхелия теперь восьмой.

Стоит сказать, что Лионель Месси семь раз в своей карьере выигрывал «Золотой мяч».

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Манчестер Сити ПСЖ Килиан Мбаппе Эрлинг Холанн
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Комментарии (2)
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snk6565
08 Мая 2023 в 16:10
А потом они говорят...хде коррупция?...хто проплачен?...мы честнее самых честных чесноков...уже даже смеяться лень
NOBODY
08 Мая 2023 в 16:02
Месси будет фаворитом на ЗМ даже когда закончит карьеру....
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