Месси считают фаворитом на «Золотой мяч»

Авторитетный портал Goal обнародовал свежий рейтинг фаворитов на получение «Золотого мяча» в 2023 году. На первом месте по-прежнему располагается Лионель Месси, который в конце прошлого года стал чемпионом мира со сборной Аргентины.

Дальше в рейтинге идут Эрлинг Холанн, Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор, Карим Бензема и Виктор Осимхен. Первое изменение со сравнению с прошлой версией рейтинга наблюдается на 7-й строчке – на неё поднялся Кевин де Брёйне, в то время как Хвича Кварацхелия теперь восьмой.

Стоит сказать, что Лионель Месси семь раз в своей карьере выигрывал «Золотой мяч».

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