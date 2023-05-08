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Чемпионат Франции. Лига 1

Артур рассказал, что объединяет Роналду, Месси и Неймара – он играл со всеми

08 Мая 2023 • 14:58 Комментировать

Полузащитнику Артуру Мело посчастливилось поиграть и с Криштиану Роналду, и с Лионелем Месси, и с Неймаром. Бразилец рассказал, что объединяет этих топ-игроков.

«Роналду, Месси и Неймара объединяет менталитет победителя. Будь то тренировка, товарищеский матч или финал турнира, все трое идут напролом. Даже если они играют против своей матери, им все равно.

Неймар хорошо делает финты, хорошо ведёт мяч. Роналду забивает голы, где бы он ни был. А Месси… это внеземной игрок. Инопланетянин.

У меня была возможность поиграть со всеми. У каждого свои характеристики – кто-то лучше ведёт мяч, кто-то лучше завершает атаки. Но все они имеют сильный менталитет», - рассказал Артур порталу Goal.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси ПСЖ Неймар Аль-Наср Артур Мело
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