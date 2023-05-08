Лионель Месси неделю назад угодил в скандальную историю. Форвард «ПСЖ» самовольно отправился в Саудовскую Аравию, полагая, что у команды после матча будет выходной. Клуб не стал смотреть на звёздный статус Месси, а отстранил игрока от команды, несмотря на публичные извинения.

В понедельник Лионель Месси возобновил тренировки. Информация была размещена на страницах официального сайта «ПСЖ».

Ближайший матч чемпионата Франции «ПСЖ» проведёт в субботу, 13 мая, - против «Аяччо» на своём поле. За четыре тура до финиша сезона Лиги 1 парижане лидируют в турнирной таблице, опережая второй «Ланс» на шесть очков.

Раскрыт план «Аль-Хиляля» по подписанию Месси