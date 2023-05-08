Раскрыт план «Аль-Хиляля» по подписанию Месси

Новым клубом Лионеля Месси может стать «Аль-Хиляль». Саудовцы могут подписать звёздного аргентинца бесплатно, ведь его действующий контракт рассчитан до конца нынешнего сезона.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что оклад Месси в «Аль-Хиляле» может составить 400 миллионов евро в год. Но, судя по всему, план саудовского клуба заключается не только в привлечении форварда деньгами. По данным журналиста Мохамеда Бухафси, «Аль-Хиляль» сделал предложения Серхио Бускетсу и Жорди Альбе не просто так, а ради повышения шансов на подписание Месси.

«Чтобы убедить Лео Месси присоединиться к «Аль-Хилялю», клуб сделал предложения Альбе и Бускетсу, а также собирается сделать предложение Верратти», - написал Бухафси в социальных сетях.

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