«Аль-Хиляль» собирает звёзд - вместе с Месси перейти в клуб может ещё один игрок «ПСЖ»

Поговаривают, что новым клубом Лионеля Месси летом станет «Аль-Хиляль». Судя по информации из прессы, саудовский клуб настроен собрать у себя целый ряд статусных футболистов. Сообщалось, что вместе с Месси в «Аль-Хиляль» могут перейти Серхио Бускетс и Жорди Альба. Также клуб собирается сделать предложение полузащитнику Марко Верратти. Об этом в социальных сетях рассказывает журналист Мохамед Бухафси.

Марко Верратти 30 лет, он выступает за «ПСЖ» с далёкого сезона 2012/2023. Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают итальянского футболиста в 50 миллионов евро.