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Чемпионат Франции. Лига 1

Месси сделал выбор - известен новый клуб аргентинца

08 Мая 2023 • 13:34 Комментировать

Стало известно, где продолжит карьеру аргентинский нападающий Лионель Месси. Летом у 35-летнего аргентинца истекает контракт с «ПСЖ», он станет свободным агентом.

Согласно информации El Chiringuito, звездный нападающий среди имеющихся вариантов продолжения карьеры выбрал Саудовскую Аравию. Лионель принял предложение клуба «Аль-Хиляль». Ранее сообщалось, что годовой оклад Месси на Ближнем Востоке составит 400 миллионов евро в год.

Форвард выступает за «ПСЖ» с лета 2021 года. До этого он на протяжении 16 лет защищал цвета каталонской «Барселоны».

В текущем сезоне Лиги 1 аргентинец забил 15 голов и отдал 15 ассистов в 28 матчах.

«Барселона» или деньги: Месси выбирает из двух зарплат - разница в 40 раз

Месси получил выгодное предложение от суперклуба

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ аль-хиляль
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