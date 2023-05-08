Месси сделал выбор - известен новый клуб аргентинца

Стало известно, где продолжит карьеру аргентинский нападающий Лионель Месси. Летом у 35-летнего аргентинца истекает контракт с «ПСЖ», он станет свободным агентом.

Согласно информации El Chiringuito, звездный нападающий среди имеющихся вариантов продолжения карьеры выбрал Саудовскую Аравию. Лионель принял предложение клуба «Аль-Хиляль». Ранее сообщалось, что годовой оклад Месси на Ближнем Востоке составит 400 миллионов евро в год.

Форвард выступает за «ПСЖ» с лета 2021 года. До этого он на протяжении 16 лет защищал цвета каталонской «Барселоны».

В текущем сезоне Лиги 1 аргентинец забил 15 голов и отдал 15 ассистов в 28 матчах.

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