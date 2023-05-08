«Реал» выдвинул условия Мбаппе

Мадридский «Реал» не станет проявлять активность в переговорах о переходе нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Как сообщают журналисты Todofichajes, в «королевском» клубе ждут первых шагов от 24-летнего француза. Мадридцы не доверяют игроку после срыва трансфера в прошлом году.

Руководство «Реала» хочет, чтобы Мбаппе сам проявил инициативу и во всеуслышание заявил о своем желании присоединиться к «сливочным». Также в Мадриде хотят, чтобы нападающий проявил инициативу в переговорах с боссами «ПСЖ» о трансфере.

Килиан выступает за парижский клуб с 2018 года. Контракт форварда рассчитан до лета 2025 года, а трансферная стоимость оценивается в 180 миллионов евро.

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