Камоцци: «Головин перерос «Монако», у него статистика, как у Месси»

Франко Камоцци, который работал советником бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, высказался насчет перспектив полузащитника сборной России и «Монако» Александра Головина.

«Головин показывает, что перерос уровень «Монако». Если у российского игрока статистика, как у Лионеля Месси, то это о многом говорит. Безусловно, Головину стоит идти на повышение», - приводит слова Камоцци издание Sport24.

В текущем розыгрыше чемпионата Франции Головин отметился восемью забитыми мячами и семью результативными передачами в 31 матчах. Трансферный ценник 26-летнего россиянина – 25 миллионов евро.