«ПСЖ» договаривается с Моуринью

«ПСЖ» ведет поиски нового главного тренера, который после завершения сезона заменит Кристофа Галтье. Согласно информации журналистов RMC Sport, парижский топ-клуб вступил в переговоры с португальцем Жозе Моуринью, ныне занимающим пост рулевого «Ромы».

Переговорный процесс находится на продвинутой стадии. Если стороны договорятся, то сделка будет заключена грядущим летом. Сам Моуринью готов перебраться в Париж, поскольку понимает, что там у него больше шансов на титулы, нежели в Риме.

Жозе занимает пост главного тренера «Ромы» с 2021 года. Срок действующего контракта 60-летнего тренера истекает в конце июня 2024 года.