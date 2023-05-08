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«ПСЖ» договаривается с Моуринью

08 Мая 2023 • 07:57 Комментировать (1)

«ПСЖ» ведет поиски нового главного тренера, который после завершения сезона заменит Кристофа Галтье. Согласно информации журналистов RMC Sport, парижский топ-клуб вступил в переговоры с португальцем Жозе Моуринью, ныне занимающим пост рулевого «Ромы».

Переговорный процесс находится на продвинутой стадии. Если стороны договорятся, то сделка будет заключена грядущим летом. Сам Моуринью готов перебраться в Париж, поскольку понимает, что там у него больше шансов на титулы, нежели в Риме.

Жозе занимает пост главного тренера «Ромы» с 2021 года. Срок действующего контракта 60-летнего тренера истекает в конце июня 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Жозе Моуринью ПСЖ
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jusk
08 Мая 2023 в 10:03
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