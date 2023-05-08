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Чемпионат Франции. Лига 1

Анри высказался о наказании Месси в «ПСЖ»

08 Мая 2023 • 07:45 Комментировать

Легендарный нападающий сборной Франции и лондонского «Арсенала» Тьерри Анри высказался о наказании звезды «ПСЖ» Лионеля Месси. 35-летнего аргентинца отстранили на две недели от команды.

«Думаю, «ПСЖ» так наказал Месси за то, что он не хочет остаться в клубе. Или место его последней поездки повлияло на это решение? В клубе происходили более серьезные вещи. Прав ли Лео в этой ситуации? Нет, недопустимо пропускать тренировки», - передает слова Тьерри портал Goal.com.

Контракт Месси с парижанами истекает грядущим летом. Среди вариантов продолжения карьеры игрока называются «Барселона» и «Аль-Хиляль».

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Тьерри Анри
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