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Чемпионат Франции. Лига 1

Игрок «Монпелье» впервые за историю клуба забил четыре гола за матч Лиги 1

08 Мая 2023 • 02:09 Комментировать

В тридцать четвертом туре французского чемпионата «Лион» и «Монпелье» забили друг другу целых девять мячей - 5:4. В составе «Монпелье» четыре гола забил Эльи Ваи, лучший бомбардир команды в текущем сезоне. В текущем сезоне на его счету уже семнадцать голов, и лишь Оливье Жиру в сезоне 2011/2012, чемпионском сезоне «Монпелье», забил больше за сезон - 21 гол.

Кроме того, игрок «Монпелье» впервые за все время существования клуба с 1970 года забил четыре мяча в игре Лиги 1. В следующем туре южане примут дома «Лорьян», это случится четырнадцатого мая. Сейчас команда занимает двенадцатое место в турнирной таблице. 

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Евро-Футбол.Ру,
Монпелье Элье Ваи
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