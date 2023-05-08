Игрок «Монпелье» впервые за историю клуба забил четыре гола за матч Лиги 1

В тридцать четвертом туре французского чемпионата «Лион» и «Монпелье» забили друг другу целых девять мячей - 5:4. В составе «Монпелье» четыре гола забил Эльи Ваи, лучший бомбардир команды в текущем сезоне. В текущем сезоне на его счету уже семнадцать голов, и лишь Оливье Жиру в сезоне 2011/2012, чемпионском сезоне «Монпелье», забил больше за сезон - 21 гол.

Кроме того, игрок «Монпелье» впервые за все время существования клуба с 1970 года забил четыре мяча в игре Лиги 1. В следующем туре южане примут дома «Лорьян», это случится четырнадцатого мая. Сейчас команда занимает двенадцатое место в турнирной таблице.