«Нант» пропускает по два мяча уже шесть матчей кряду - такого с клубом не было более полувека

Неудачей обернулся для «Нанта» домашний матч тридцать четвертого тура - команда проиграла «Страсбургу», пропустив два безответных мяча. Они для «канареек» становятся уже традицией - скорее, печальной, нежели доброй. Дело в том, что по два и более мяча за матч команда пропускает уже в девяти из последних одиннадцати матчей, а также в шести подряд.

Такой неудачной серии в истории восьмикратного чемпиона Франции не было уже более полувека - с 1969 года, тогда подобная серия продлилась семь матчей. В следующей игре «Нанту» предстоит сыграть с «Тулузой» - буквально несколько дней тому назад «канарейки» пропустили от нее пять мячей в финале Кубка Франции.