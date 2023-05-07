Отстранение Месси не сказалось: «ПСЖ» в гостях обыграл «Труа» и увеличил отрыв до шести очков

«Труа» и «ПСЖ» сошлись в рамках чемпионата Франции. Матч 34-го тура Лиги 1 состоялся 7 мая на стадионе «Стад де л'Об».

В игре против «Труа» Клеман Гренье не мог рассчитывать даже на половину своего звёздного состава. Лео Месси отстранён на две игры за самовольное отлучение в Саудовскую Аравию, Неймар, Кимпембе, Мендеш, Мукиеле и Пембеле травмированы, Хакими дисквалифицирован. Зато в старте был Килиан Мбаппе, в паре с ним играл Уго Экетике. А полузащиту составили Фабиан Руис, Верратти, Витинья и ещё один «молодняк» Заир-Эмери.

Полурезервный состав «ПСЖ» смотрелся в разы мощнее «Труа», так что потери парижан никакого влияния на матч не оказали. Парижане акцентировано мощно начали, задавив соперника за первые 10 минут. Экетике мог затолкать мяч в сетку с трёх метров после прострела и суматохи, но не получилось отличиться у молодого француза. Пришлось брать урок у «маэстро».

Витинья с правого фланга выдал не самый опасный кросс, но мяч попал в ногу Бруусу и полетел за шиворот Галлону. Готовился уже курьёзный гол, однако в итоге мяч угодил в перекладину, а первым на добивании был Килиан Мбаппе, открывший счёт – 0:1. Готье Галлона парижане напрягали и далее. Килиан Мбаппе после перехвата бил со средней дистанции, Фабиан Руис – с дальней. Парижане вообще классно накрывали соперника, но вот удары не шли. В первом случае парировал голкипер, а затем мяч прошёл рядом со штангой.

«Труа» долго отмалчивался, но в компенсированное к первому тайму время напряг Доннарумму очень серьёзно. Мама Бальде ударом головой в падении замкнул кросс от угла поля, а Джанлуиджи в броске отвёл угрозу, откровенно выручив «ПСЖ». Во втором тайме парижане решили не рисковать, продолжив давление. Заир-Эмери с дальней дистанции проверил реакцию Галлона – тот отразил перед собой, на добивание подоспел Верратти, но пробил аккурат в корпус голкиперу.

На исходе часа игры «ПСЖ» снял вопросы по победителю и обезопасил себя от нервной концовки. После заброса Верратти пробил Витинья – голкипер справился, на добивании однако оказался тот же португалец, дославший мяч в сетку – 0:2. Сил сопротивляться у «Труа» уже не было, «ПСЖ» на нейтралке докатывал матч, изредка создавая моменты. Правда, в концовке парижане слишком расслабились, допустив гол престижа. Яде слева выдал отличный навес на угол вратарской площади, а Шавалерин оттуда пробил без помех – 1:2.

Пришлось моментально включаться гостям: Мбаппе с пары метров замкнул фланговый кросс, пробив в Галлона. На добивание подоспел Фабиан Руис, пальнувший под штангу – 1:3. Всё на этом. Победил «ПСЖ» и на шесть очков оторвался от «Ланса», взобравшегося на второе место после победы над «Марселем».