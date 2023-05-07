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Чемпионат Франции. Лига 1

Два покера за игру - в чемпионате Франции такого не было с 1974 года

07 Мая 2023 • 22:50 Комментировать
Лион
5:4
Монпелье
окончен

Тридцать четвертый тур французского чемпионата не стал очень результативным в смысле забитых голов в общем, но один матч, в котором зрители увидели сразу девять голов, выделился из общей массы привычных для Лиги 1 счетов 0:0, 1:0 или 1:1.

«Лион» оказался удачливее другого бывшего чемпиона страны, «Монпелье», а из девяти голов восемь записали на свой счет двое игроков - Эрик Байи сделал покер в составе «Мопнелье», а Александр Ляказетт - в составе «Лиона».

Такого в чемпионате Франции не было с 1974 года, когда в другом фееричном матче между «Реймсом» и «Монако» (8:4) Карлос Бьянки забил пять мячей, а Дклио Оннис из «Монако» - четыре. 

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Монако Монпелье Реймс Карлос Бьянки Александр Ляказетт Эрик Байи Делио Онисс
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