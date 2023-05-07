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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» объявил состав на матч с «Труа» - без Месси

07 Мая 2023 • 21:25 Комментировать
Труа
0:1
ПСЖ
1 30.00 X 9.00 2 1.10
2-й тайм

Все еще не обеспечивший себе досрочно титул чемпиона Франции «ПСЖ» в тридцать четвертом туре французского чемпионата встречается в гостях с аутсайдером турнира - «Труа». Накануне игры наставник парижского клуба Кристоф Галтье объявил стартовый состав своего клуба.

«ПСЖ»: Доннарумма, Рамос, Маркиньос, Бернат, Верратти, Фабьян, Данило, Витинья, Заир-Эмери, Мбаппе, Экитике

Следить за событиями игры тридцать четвертого тура французского чемпионата между парижским «ПСЖ» и «Труа» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.

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Труа ПСЖ
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ТРУА ПСЖ
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