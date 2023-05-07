«Лион» отыгрался с 1:4 у «Монпелье» и победил, у Вахи и Ляказетта по покеру

Середняки Лиги 1 «Лион» и «Монпелье» выдали равный и очень результативный матч. В первом тайме гости вырвали победу благодаря дублю Элю Вахи, который забил столько же и после перерыва. Но при счете 1:4 соперник не сдался и умудрился сравнять счет, хет-трик у Александра Ляказетта. На 10-й компенсированной минуте арбитр назначил пенальти в пользу хозяев, и Ляказетт оформил покер - 5:4.

Его команда настигла «Ренн» на шестом месте, соперник - 12-й.