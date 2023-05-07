«Лион» отыгрался с 1:4 у «Монпелье» и победил, у Вахи и Ляказетта по покеру

Середняки Лиги 1 «Лион» и «Монпелье» выдали равный и очень результативный матч. В первом тайме гости вырвали победу благодаря дублю Элю Вахи, который забил столько же и после перерыва. Но при счете 1:4 соперник не сдался и умудрился сравнять счет, хет-трик у Александра Ляказетта. На 10-й компенсированной минуте арбитр назначил пенальти в пользу хозяев, и Ляказетт оформил покер - 5:4.
Его команда настигла «Ренн» на шестом месте, соперник - 12-й.
Протокол игры
|(1:0) Ляказетт Александр31'
|40'Вахи Элю (1:1)
|41'Вахи Элю (1:2)
|53'Вахи Элю (1:3)
|55'Вахи Элю (1:4)
|(2:4) Ляказетт Александр59'
|(3:4) Ловрен Деян70'
|(4:4) Ляказетт Александр82'
Лопеш Антони•Гюсто Мало71' (Кумбеди Саэль (71') •Диоманде Синали•Ловрен Деян•Тальяфико Николас46' (Милагрес Энрике (46') •Лепнан Йоанн59' (Jeffinho (59') •Мендес Тьяго•Шерки Райан•Какере Максанс•Баркола Бредли•Ляказетт Александр
Лекомт Бенжамен•Сако Фалае• 89'Жюльен Кристофер• 90'Сахо Мамаду77' (Эстев Максим (77') •Силла Иссиага46' (Мавидиди Стефи (46') •Ферри Жордан•Шотар Жорис•Норден Арно•Фаяд Халил65' (Леруа Лео (65') •Мауасса Фет65' (Сент-Люс Тео (65') •Вахи Элю 54'80' (Жермен Валер (80')
Запасные: Геген Аксель•Камара Бингуру•Тшато Энзо
07 мая. Стадион "Гроупама Арена".
Бан пользователя