«Страсбург» и «Лорьян» отпраздновали победы

В 34-м туре Лиги 1 одновременно проводили свои матчи представители нижней половины таблицы.
«Страсбург» уверенно обыграл «Нант» в споре прямых конкурентов в битве за выживание (2:0). «Аяччо» не удалось забить «Тулузе», что может обернуться вылетом из Лиги 1 уже в следующем туре. «Осер» еще на очко отдалился от зоны вылета, прервав победную серию «Клермона» (1:1). «Лорьян» был сильнее «Бреста» благодаря дублю Ибраима Коне - 2:1.
Протокол игры
|(1:0) Туре Сулейман36'
|54'Хауи Саиф-Эдин (1:1)
Ионуц Андрей Раду•Равелсон Райан•Жубал Мендес•Туре Сулейман73' (Жанвье Жульян (73') •Зедатка Аким• 88'Массенжо Хан-Ноа68' (Сахи Хамза (68') •Туре Бирама•Менса Гидеон•Да Кошта Нуну80' (Синайоко Лассин (80') •Ньянг М'Байе68' (Аблин Маттис (68') •Эн Готье80' (Перрен Гаэтан (80')
Диао Мори•Сейду Алиду•Ожье Флоран•Кофрие Максимилиано•Аллевина Джим60' (Зеффан Мехди (60') •Маньен Йоанн•Гастьен Йоан•Вивальдо Боргес до Сантос Нето•Хауи Саиф-Эдин60' (Чам Мухаммед (60') •Рашани Эльбасан80' (Бела Жереми (80') •Киэ Грежон80' (Андрич Комнен (80')
07 мая. Стадион "Аббе-Дешам" (Осер).
Протокол игры
|26' Диалло Хабиб (0:1)
|47' Диарра Хабиб (0:2)
Лафон Альбан • Жоао Виктор 44' 46' ( Коко Маркус ( 46' ) • 53'Кастеллетто Жан-Шарль • Паллуа Николя • Сентонз Фабьен 46' ( Молле Флоран ( 46' ) • 76'Мерлин Квентин 60' ( Делор Анди ( 60') • Жиротто Андрей • Мутуссами Самуэль • Блас Людовик 75' ( Саймон Мозес ( 75') • Мохамед Мостафа 60' ( Хаджам Жауэн ( 60') • Ганаго Игнатиус
Запасные: Коршья Себастьен • Траоре Шарль • Дескамп Реми • Гессан Эванн
Селс Матц • Перрен Люка • Джику Александер • Ле Маршан Максим • Гильберт Фредерик • Соболь Эдуард 57' ( Дагба Колин ( 57' ) • 68'Дукуре Исмаэль 76' ( Аолу Жан-Эде ( 76') • Сансон Морган 81' ( Прчич Саньин ( 81') • Диарра Хабиб 70' ( Льенар Димитри ( 70') • Беллегард Жан-Рикнер • Диалло Хабиб
Запасные: Судзуки Юито • Мотиба Лебо • Гамейро Кевин • Риссьер Робин
07 мая. Стадион "Стад де ля Божуар" (Нант).
Протокол игры
Соллакаро Франсуа-Жозеф • Юссуф Мохамед • Гонсалес Омар II • 49'Видаль Клеман • Коне Юссуф 62' ( Альфонс Микаэль ( 62') • Маршетти Венсан • 69'Мангани Тома 64' 75' ( Ben Hamed Toure ( 75') • Кутадьер Матьё • Нури Рияд 62' ( Сумано Мусса ( 62') • Амума Ромен 62' ( Ivane Chegra ( 62') • Спадануда Кевин 87' ( Баяла Сириль ( 87')
Запасные: Шаброль Флорьян • Авинель Седрик • Леруа Бенжамен • Белайли Юсеф • Майембо Фернан
Дюпе Максим • Деслер Миккел • Руо Антони • Николайсен Расмус • Суасо Габриэль • Деягере Брехт 58' ( Ратао Рафаэл ( 58') • Спирингс Стейн 72' ( Бирманчевич Велько ( 72') • Ван ден Бомен Бранко • Абухляль Закария 72' ( Сьерро Венсан ( 72') • Даллинга Тийс 83' ( Said Hamulic ( 83') • Шаиби Фарес 83' ( Онаиву Адо ( 83')
Запасные: Каманзи Уоррен • Коста Логан • Кьетил Хауг • Диарра Мусса
07 мая. Стадион "Стад Франсуа Коти" (Аяччо).
Протокол игры
|(1:0) Коне Ибраима 32'
|(2:0) Коне Ибраима 51'
|69' Дель Кастильо Ромен (2:1)
Мвого Ивон • Калюлю Гедеон • Тальби Монтассар • Ле Гофф Венсан • Катлайн Йоанн 70' ( Ле Бри Тео ( 70') • Йонгва Дарлин 84' 85' ( Кари Айман ( 85') • Инносент Бонке 57' ( Макенго Жан-Виктор ( 57' 89' ) • 90'Абергель Лоран • Февр Ромен • Ле Фе Энцо • Коне Ибраима 70' ( Бамба Дьенг ( 70')
Запасные: Дукуре Сирине • Понсо Жульен • Поллерсбек Юлиан • Диарра Стефан • Вакерс Максим
Бизот Марко • Лала Кенни • Шардонне Брендан • Брассье Лилиан • Дюверн Жан-Кевин 41' 75' ( Локо Брэдли ( 75') • Лис-Мелу Пьерр • 60'Лемарешаль Феликс 62' ( Дель Кастильо Ромен ( 62') • Белькебла Арис 75' ( Онора Франк ( 75') • Маньетти Уго 63' ( Камара Махди ( 63') • Ле Дуарон Жереми • Мунье Стив
Запасные: Бласкес Хоакин • Эрей Кристоф • Перейра-Лаже Матиаш • Дари Ашраф • Дембеле Карамоко
07 мая. Стадион "Стад де Мустуар".
Бан пользователя