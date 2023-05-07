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Чемпионат Франции. Лига 1

«Страсбург» и «Лорьян» отпраздновали победы

07 Мая 2023 • 18:00 Комментировать
Осер
1:1
Клермон
окончен

В 34-м туре Лиги 1 одновременно проводили свои матчи представители нижней половины таблицы.

«Страсбург» уверенно обыграл «Нант» в споре прямых конкурентов в битве за выживание (2:0). «Аяччо» не удалось забить «Тулузе», что может обернуться вылетом из Лиги 1 уже в следующем туре. «Осер» еще на очко отдалился от зоны вылета, прервав победную серию «Клермона» (1:1). «Лорьян» был сильнее «Бреста» благодаря дублю Ибраима Коне - 2:1.

Протокол игры  
Осер1:1Клермон
(1:0) Туре Сулейман36'  
  54'Хауи Саиф-Эдин (1:1)
Ионуц Андрей РадуРавелсон РайанЖубал МендесТуре Сулейман 73' (Жанвье Жульян ( 73') Зедатка Аким  88'Массенжо Хан-Ноа 68' (Сахи Хамза ( 68') Туре БирамаМенса ГидеонДа Кошта Нуну 80' (Синайоко Лассин ( 80') Ньянг М'Байе 68' (Аблин Маттис ( 68') Эн Готье 80' (Перрен Гаэтан ( 80')
Запасные: Леон ДонованДембеле СирикиРуис-Атиль КайсМ'Чангама ЮссуфОтре Матиас
Диао МориСейду АлидуОжье ФлоранКофрие МаксимилианоАллевина Джим 60' (Зеффан Мехди ( 60') Маньен ЙоаннГастьен ЙоанВивальдо Боргес до Сантос НетоХауи Саиф-Эдин 60' (Чам Мухаммед ( 60') Рашани Эльбасан 80' (Бела Жереми ( 80') Киэ Грежон 80' (Андрич Комнен ( 80')
Запасные: Сиссе СулейманМаржерон ЛюкаМаурер АйманCheick Oumar Konate
07 мая. Стадион "Аббе-Дешам" (Осер).
Протокол игры 
Нант0:2Страсбург
  26' Диалло Хабиб (0:1)
  47' Диарра Хабиб (0:2)
Лафон Альбан  Жоао Виктор   44'   46' (Коко Маркус (   46'   53' Кастеллетто Жан-Шарль  Паллуа Николя  Сентонз Фабьен   46' (Молле Флоран (   46'   76' Мерлин Квентин   60' (Делор Анди (   60' Жиротто Андрей  Мутуссами Самуэль  Блас Людовик   75' (Саймон Мозес (   75' Мохамед Мостафа   60' (Хаджам Жауэн (   60' Ганаго Игнатиус
Запасные: Коршья Себастьен  Траоре Шарль  Дескамп Реми  Гессан Эванн
Селс Матц  Перрен Люка  Джику Александер  Ле Маршан Максим  Гильберт Фредерик  Соболь Эдуард   57' (Дагба Колин (   57'   68' Дукуре Исмаэль   76' (Аолу Жан-Эде (   76' Сансон Морган   81' (Прчич Саньин (   81' Диарра Хабиб   70' (Льенар Димитри (   70' Беллегард Жан-Рикнер  Диалло Хабиб
Запасные: Судзуки Юито  Мотиба Лебо  Гамейро Кевин  Риссьер Робин
 07 мая. Стадион "Стад де ля Божуар" (Нант).
Протокол игры 
Аяччо0:0Тулуза
Соллакаро Франсуа-Жозеф  Юссуф Мохамед  Гонсалес Омар II   49'  Видаль Клеман  Коне Юссуф   62' (Альфонс Микаэль (   62' Маршетти Венсан   69'  Мангани Тома   64'   75' (Ben Hamed Toure (   75' Кутадьер Матьё  Нури Рияд   62' (Сумано Мусса (   62' Амума Ромен   62' (Ivane Chegra (   62' Спадануда Кевин   87' (Баяла Сириль (   87')
Запасные: Шаброль Флорьян  Авинель Седрик  Леруа Бенжамен  Белайли Юсеф  Майембо Фернан
Дюпе Максим  Деслер Миккел  Руо Антони  Николайсен Расмус  Суасо Габриэль  Деягере Брехт   58' (Ратао Рафаэл (   58' Спирингс Стейн   72' (Бирманчевич Велько (   72' Ван ден Бомен Бранко  Абухляль Закария   72' (Сьерро Венсан (   72' Даллинга Тийс   83' (Said Hamulic (   83' Шаиби Фарес   83' (Онаиву Адо (   83')
Запасные: Каманзи Уоррен  Коста Логан  Кьетил Хауг  Диарра Мусса
 07 мая. Стадион "Стад Франсуа Коти" (Аяччо).
Протокол игры 
Лорьян2:1Брест
(1:0) Коне Ибраима 32'  
(2:0) Коне Ибраима 51'  
  69' Дель Кастильо Ромен (2:1)
Мвого Ивон  Калюлю Гедеон  Тальби Монтассар  Ле Гофф Венсан  Катлайн Йоанн   70' (Ле Бри Тео (   70' Йонгва Дарлин   84'   85' (Кари Айман (   85' Инносент Бонке   57' (Макенго Жан-Виктор (   57'   89'   90' Абергель Лоран  Февр Ромен  Ле Фе Энцо  Коне Ибраима   70' (Бамба Дьенг (   70')
Запасные: Дукуре Сирине  Понсо Жульен  Поллерсбек Юлиан  Диарра Стефан  Вакерс Максим
Бизот Марко  Лала Кенни  Шардонне Брендан  Брассье Лилиан  Дюверн Жан-Кевин   41'   75' (Локо Брэдли (   75' Лис-Мелу Пьерр   60'  Лемарешаль Феликс   62' (Дель Кастильо Ромен (   62' Белькебла Арис   75' (Онора Франк (   75' Маньетти Уго   63' (Камара Махди (   63' Ле Дуарон Жереми  Мунье Стив
Запасные: Бласкес Хоакин  Эрей Кристоф  Перейра-Лаже Матиаш  Дари Ашраф  Дембеле Карамоко
 07 мая. Стадион "Стад де Мустуар".

 

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Лорьян Страсбург
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