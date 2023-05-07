«Страсбург» и «Лорьян» отпраздновали победы

В 34-м туре Лиги 1 одновременно проводили свои матчи представители нижней половины таблицы.

«Страсбург» уверенно обыграл «Нант» в споре прямых конкурентов в битве за выживание (2:0). «Аяччо» не удалось забить «Тулузе», что может обернуться вылетом из Лиги 1 уже в следующем туре. «Осер» еще на очко отдалился от зоны вылета, прервав победную серию «Клермона» (1:1). «Лорьян» был сильнее «Бреста» благодаря дублю Ибраима Коне - 2:1.