Тренер «Аль-Хиляля» отреагировал на слухи о Месси

В последние дни слухи активно связывают Лионеля Месси с переходом в «Аль-Хиляль». Есть информация о том, что саудовский клуб готов платить звёздному аргентинцу просто космические деньги – 400 миллионов евро в год.

Главный тренер «Аль-Хиляля» Рамон Диас на пресс-конференции получил вопрос, касающийся слухов о трансфере Месси.

«Сейчас мы сосредоточены на ближайшем матче, впереди финал. А дальше посмотрим, что будет», - ответил Диас любопытным журналистам.

Напомним, что действующий контракт Лионеля Месси с «ПСЖ» истекает в последний день июня.

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