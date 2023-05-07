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Тренер «Аль-Хиляля» отреагировал на слухи о Месси

07 Мая 2023 • 15:48 Комментировать

В последние дни слухи активно связывают Лионеля Месси с переходом в «Аль-Хиляль». Есть информация о том, что саудовский клуб готов платить звёздному аргентинцу просто космические деньги – 400 миллионов евро в год.

Главный тренер «Аль-Хиляля» Рамон Диас на пресс-конференции получил вопрос, касающийся слухов о трансфере Месси.

«Сейчас мы сосредоточены на ближайшем матче, впереди финал. А дальше посмотрим, что будет», - ответил Диас любопытным журналистам.

Напомним, что действующий контракт Лионеля Месси с «ПСЖ» истекает в последний день июня.  

В «ПСЖ» приняли решение по будущему Месси

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Рамон Диас аль-хиляль трансферы футбола - лето 2023
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