В «ПСЖ» приняли решение по будущему Месси

Даже главные звёзды футбола попадают в скандалы. «ПСЖ» отстранил Лионеля Месси от команды на две недели за самовольный отъезд в Саудовскую Аравию после матча с «Лорьяном». Аргентинец успел принести извинения, но некоторые фанаты парижского гранда всё ещё негодуют – тем более они и ранее освистывали Месси на «Парк де Пренс».

Несмотря на проступок, «ПСЖ» решил не отказываться от Лионеля Месси. Как сообщает The Sunday Times, предложение о продлении контракта до сих пор лежит на столе. Отмечается, что публичные извинения 35-летнего футболиста значительно смягчили ситуацию.

Как известно, действующий контракт Месси в Париже истекает в последний день июня.

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