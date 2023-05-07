Головин - в заявке «Монако» на матч с «Анже»

В рамках 34-го тура чемпионата Франции состоится матч между «Анже» и «Монако». Российский полузащитник Александр Головин попал в стартовый состав монегасков.

«Монако»: Нюбель, Вандерсон, Дисаси, Энрике, Матсима, Матазо, Головин, Фофана, Боадю, Минамино, Дьатта

Матч «Анже» - «Монако» состоится сегодня, 7 мая, стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния пройдет на Liveresult.ru.

Перед этой встречей хозяева занимают последнее место в турнирной таблице, а гости располагаются на четвертой позиции.