Зидан - мечта «ПСЖ»

Руководство французского «ПСЖ» всерьез задумывается над увольнением Кристофа Галтье с поста главного тренера команды по завершении нынешнего сезона.

Как стало известно журналистам Telefoot, руководство парижского гранда мечтает, чтобы команду возглавил легендарный Зинедин Зидан, который ранее успешно поработал в мадридском «Реале». Под его руководством испанцы три раза подряд выигрывали Лигу чемпионов.

Среди альтернативных вариантов «ПСЖ» рассматривает кандидатуры Жозе Моуринью и Юлиана Нагельсманна.

Парижане лидируют в турнирной таблице Лиги 1. В Лиге чемпионов команда провалилась, вылетев на стадии 1/8 финала.

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