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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» может потерять звёздного полузащитника

07 Мая 2023 • 12:35 Комментировать

Опорный полузащитник Марко Верратти может покинуть французский «ПСЖ» по завершении нынешнего сезона. Такой информацией располагают журналисты Lequipe.

По сведениям источника, у 30-летнего футболиста есть варианты продолжения карьеры в МЛС и Саудовской Аравии. В США интерес к хавбеку проявляет «Интер Майами». Сам хавбек пока не решил, где хочет продолжить карьеру.

Верратти выступает за парижский гранд с лета 2012 года. Срок трудового соглашения между сторонами истекает в конце июня 2026 года. Трансферная стоимость итальянского футболиста оценивается в 50 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Марко Верратти трансферы футбола - лето 2023
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