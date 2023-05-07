«ПСЖ» может потерять звёздного полузащитника

Опорный полузащитник Марко Верратти может покинуть французский «ПСЖ» по завершении нынешнего сезона. Такой информацией располагают журналисты Lequipe.

По сведениям источника, у 30-летнего футболиста есть варианты продолжения карьеры в МЛС и Саудовской Аравии. В США интерес к хавбеку проявляет «Интер Майами». Сам хавбек пока не решил, где хочет продолжить карьеру.

Верратти выступает за парижский гранд с лета 2012 года. Срок трудового соглашения между сторонами истекает в конце июня 2026 года. Трансферная стоимость итальянского футболиста оценивается в 50 миллионов евро.