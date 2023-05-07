Месси получил выгодное предложение от суперклуба

Появились новые новости касательно будущего нападающего Лионеля Месси. Согласно данным журналистов Footmercato, руководство «ПСЖ» предприняло попытку сохранить аргентинца в команде. Парижский гранд сделал Лионелю выгодное в финансовом плане предложение, детали которого не разглашаются.

Срок действующего трудового договора между Месси и «ПСЖ» истекает летом нынешнего года. Недавно Лионель был отстранен от команды за самовольный визит в Саудовскую Аравию.

Среди вариантов продолжения карьеры 35-летнего аргентинца также называются каталонская «Барселона» и саудовский «Аль-Хиляль».

«Барселона» или деньги: Месси выбирает из двух зарплат - разница в 40 раз