«Ланс» подвинул «Марсель» со второго места, выиграв очный матч

В центральном матче тура во Франции играли «Ланс» и «Марсель». Команды претендуют на второе место с прицелом на титул в случае осечек «ПСЖ». Игра получилась равной и напряженной, а счет был открыт на восьмой минуте, Алексис Санчес отобрал мяч у Кевина Дансо и забил, но судья отменил взятие ворот из-за фола. А вот результативный дальний выстрел Секо Фофана был нанесен по правилам. На 60-й минуте Лои Опенда пробил головой без шансов для голкипера и удвоил перевес хозяев. На концовку матча вышел на замену Димитри Пайе и возродил интригу ударом на 88-й минуте.
В итоге 2:1, «Ланс» вышел на второе место и проигрывает «ПСЖ» три балла, опережая «Марсель» на два очка.
Протокол игры
|(1:0) Фофана Секо42'
|(2:0) Опенда Лои60'
|88' (2:1)
Самба Брис•Гради Жонатан• 63'Дансо Кевин•Медина Факундо• 24'Франковски Пшемыслав• 45'Мачадо Дейвер57' (Айдара Массадио (57') •Онана Жан• 11'Фофана Секо•Сотока Флориан•Фюльжени Анжело57' (Томассон Адриен (57') •Опенда Лои
Лопес Пау•МБемба Шансель76' (Пайе Димитри (76') •Жиго Самуэль29' (Балерди Леонардо (29') •Колашинац Сеад•Клосс Жонатан76' (Каборе Исса (76') •Тавареш Нуну• 63'Ронжье Валентин• 45'Верету Жордан•Юндер Дженгиз•Малиновский Руслан76' (Гендузи Маттео (76') •Санчес Алексис46' (Оливейра Витор (46')
Запасные: Элмаз Бартуг•Бланко Рубен•Francois Mughe
06 мая. Стадион "Боллар-Делелис" (Ланс).
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