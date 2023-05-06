«Ланс» подвинул «Марсель» со второго места, выиграв очный матч

В центральном матче тура во Франции играли «Ланс» и «Марсель». Команды претендуют на второе место с прицелом на титул в случае осечек «ПСЖ». Игра получилась равной и напряженной, а счет был открыт на восьмой минуте, Алексис Санчес отобрал мяч у Кевина Дансо и забил, но судья отменил взятие ворот из-за фола. А вот результативный дальний выстрел Секо Фофана был нанесен по правилам. На 60-й минуте Лои Опенда пробил головой без шансов для голкипера и удвоил перевес хозяев. На концовку матча вышел на замену Димитри Пайе и возродил интригу ударом на 88-й минуте.

В итоге 2:1, «Ланс» вышел на второе место и проигрывает «ПСЖ» три балла, опережая «Марсель» на два очка.