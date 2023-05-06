Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

«Ланс» подвинул «Марсель» со второго места, выиграв очный матч

06 Мая 2023 • 23:56 Комментировать
Ланс
2:1
Марсель
окончен

В центральном матче тура во Франции играли «Ланс» и «Марсель». Команды претендуют на второе место с прицелом на титул в случае осечек «ПСЖ». Игра получилась равной и напряженной, а счет был открыт на восьмой минуте, Алексис Санчес отобрал мяч у Кевина Дансо и забил, но судья отменил взятие ворот из-за фола. А вот результативный дальний выстрел Секо Фофана был нанесен по правилам. На 60-й минуте Лои Опенда пробил головой без шансов для голкипера и удвоил перевес хозяев. На концовку матча вышел на замену Димитри Пайе и возродил интригу ударом на 88-й минуте.

В итоге 2:1, «Ланс» вышел на второе место и проигрывает «ПСЖ» три балла, опережая «Марсель» на два очка.

Протокол игры  
Ланс2:1Марсель
(1:0) Фофана Секо42'  
(2:0) Опенда Лои60'  
  88' (2:1)
Самба БрисГради Жонатан  63'Дансо КевинМедина Факундо  24'Франковски Пшемыслав  45'Мачадо Дейвер 57' (Айдара Массадио ( 57') Онана Жан  11'Фофана СекоСотока ФлорианФюльжени Анжело 57' (Томассон Адриен ( 57') Опенда Лои
Запасные: Боура ИсмаэльПореба ЛукашЛе Кардинал ЖюльенБукса АдамДа Коста Давид ПерейраКлод-Морис АлексисЛека Жан-Луи
Лопес ПауМБемба Шансель 76' (Пайе Димитри ( 76') Жиго Самуэль 29' (Балерди Леонардо ( 29') Колашинац СеадКлосс Жонатан 76' (Каборе Исса ( 76') Тавареш Нуну  63'Ронжье Валентин  45'Верету ЖорданЮндер ДженгизМалиновский Руслан 76' (Гендузи Маттео ( 76') Санчес Алексис 46' (Оливейра Витор ( 46')
Запасные: Элмаз БартугБланко РубенFrancois Mughe
06 мая. Стадион "Боллар-Делелис" (Ланс).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Марсель Ланс
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Ницца Ницца
Ренн Ренн
2
1
2.70 3.25 2.75
Видео
Окончен
Реймс Реймс
Лилль Лилль
1
0
2.95 3.75 2.30
Видео
Окончен
Ланс Ланс
Марсель Марсель
2
1
2.45 3.45 2.90
Видео
07.05.23 в 14:00
Анже Анже
Монако Монако
7.20 4.90 1.43
Видео
07.05.23 в 16:00
Осер Осер
Клермон Клермон
2.36 3.40 3.10
Видео
07.05.23 в 16:00
Нант Нант
Страсбург Страсбург
2.55 3.40 2.85
Видео
07.05.23 в 16:00
Аяччо Аяччо
Тулуза Тулуза
3.45 3.40 2.20
Видео
07.05.23 в 16:00
Лорьян Лорьян
Брест Брест
2.46 3.40 2.95
Видео
07.05.23 в 18:05
Лион Лион
Монпелье Монпелье
1.69 4.10 4.90
Видео
07.05.23 в 21:45
Труа Труа
ПСЖ ПСЖ
9.40 6.20 1.29
Видео
Все матчи
Новости
06 Мая
23:56 · Франция. Лига 1
«Ланс» подвинул «Марсель» со второго места, выиграв очный матч
23:12 · Франция. Лига 1
«Труа» - «ПСЖ»: прогноз на матч чемпионата Франции – 7 мая 2023
21:58 · Франция. Лига 1
«Реймс» притормозил «Лилль»
20:09 · Франция. Лига 1
Манданда провёл 500-й матч в чемпионате Франции
19:53 · Франция. Лига 1
«Ницца» одолела «Ренн»
17:49 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» раздумывает над трансфером Олисе
15:49 · Англия. Премьер-лига
Владелец клуба АПЛ обсуждал трансфер Неймара – журналист
10:33 · Франция. Лига 1
Данте продлил контракт с «Ниццей» официально
09:22 · Франция. Лига 1
Тренер «Марселя» оценил игру украинца Малиновского
08:53 · Англия. Премьер-лига
В «Ньюкасле» высказались о трансферах Роналду и Неймара 1
08:16 · Франция. Лига 1
Роналдиньо высказался в поддержку Месси 1
07:56 · Франция. Лига 1
Во Франции игрока дисквалифицировали на 10 лет за нападение на судью
06:41 · Англия. Чемпионшип
«Милан» нашёл усиление в Англии
06:23 · Франция. Лига 1
Видаль - о Месси: «Нельзя оскорблять лучшего футболиста мира»
06:05 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» и «ПСЖ» претендуют на португальского защитника
Все новости
Рекомендуем